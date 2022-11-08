Томск, 8 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Томске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

СУ СКР по Томской области Пожар в Томске

Возгорание крыши здания, расположенного на улице Кулагина, произошло днём 8 ноября. Из дома, по информации ведомства, было эвакуировано 60 человек, площадь пожара достигла 700 кв. метров.

«По предварительным данным, возможной причиной возгорания явились сварочные работы на крыше, производимые неизвестными лицами», — отметили в ведомстве.

На место выехали сотрудники управления. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, городские власти развернули пункт временного размещения на 53 койки для пострадавших от пожара. Дом в ходе ликвидации пожара отключен от всех коммуникаций, поэтому ночевать в нём нельзя.