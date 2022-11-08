Москва, 8 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который совершенствует механизм получения банками сведений от налоговых органов о клиентах, в том числе мобилизованных, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Госдума

В изначальной редакции документа предусматривалось закрепление за ФНС обязанности направлять в электронной форме сведения о снятии с учета физических лиц в связи со смертью в банки, которые сообщили информацию о счетах и вкладах таких физических лиц налоговым органам.

Поправками ко второму чтению была принята норма, которая уточняет правила получения кредитором подтверждения от ФНС России сведений о факте мобилизации гражданина.

Также уточняется, что действие закона о кредитных каникулах для участников спецоперации распространяется не только на тех, кто участвует в ней на территории бывш. УССР, ДНР и ЛНР, но и на территориях Херсонской и Запорожской областей.