Лондон, 8 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Великобритании крупнейшие супермаркеты могут ограничить продажу яиц из-за дефицита, пишет британская газета The Sun.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

Издание ссылается на источники в руководстве крупнейших супермаркетов. Причиной сложной ситуации стала вспышка птичьего гриппа и летняя жара, в результате которой погибли миллионы птиц. Ещё одной проблемой стал отток фермеров, недовольных низкими прибылями из-за роста стоимости кормов.

В качестве решений рассматривается возможность увеличения импорта, а также ограничения на приобретение яиц.