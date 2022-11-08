Москва, 8 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительной индексации пенсий разработали депутаты фракции СРЗП в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Мы предлагаем обязать правительство в течение календарного года проводить дополнительную индексацию социальных пенсий и пенсий военнослужащих. При этом рассчитывать индексацию предлагаем по следующей формуле: показатель индекса потребительских цен за предыдущий год + 1%», — рассказал Миронов.

Инициатива направлена в правительство России для получения отзыва согласно регламенту работы палаты парламента.

В начале 2022 года был принят федеральный закон, согласно которому правительство в течение календарного года может проводить дополнительную индексацию пенсий. В 2022 году такое решение было принято, и в июне пенсионеры получили 10-процентную прибавку.