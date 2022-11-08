Якутск, , 14:12 — REGNUM 7 ноября в гардеробе для учеников начальных классов школы №31 в столице Якутии было такое скопление людей, что началась давка. В мэрии города назвали причинами этой ситуации сильные морозы и первый день после каникул, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Школа №43 Департамент образования ЯО

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«Дети по завершении каникул одеты теплее, в зимние вещи. Количество вещей увеличилось», — в том числе отметили в мэрии.

Там также подчеркнули, что в гардеробе находились родители, которые проигнорировали просьбы охранника и учителей. С 22 сентября в учреждениях образования Якутска действует указ об усилении мер безопасности в учреждениях образования, также напомнили в горадминистрации.

Власти города после ЧП намерены усилить пропускной режим и разместить в гардеробе дополнительные кабинки для учеников первых классов. Детей будут пропускать одеваться в соответствии с определённым графиком, о котором уведомят родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сеуле (столицы Кореи) во время давки погибли около 150 человек. Инцидент произошёл в районе Ихтэвон в ночь празднования Хеллоуина 31 октября.