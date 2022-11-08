Париж, 8 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В разгар всемирной конференции по климату (COP27) в Египте руководители пятидесяти французских промышленных площадок с самыми высокими выбросами CO2 приглашены в Елисейский дворец в Париже, чтобы изучить пути продолжения производства во Франции, передает BFM TV.

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Вернувшись с COP27 в Шарм-эль-Шейхе, президент Франции Эммануэль Макрон встречается с руководителями промышленных компаний, желая ускорить борьбу с изменением климата.

Сами по себе пятьдесят площадок, представители которых ожидаются в Елисейском дворце, представляют половину выбросов отрасли или 10% от общего объема вредных выбросов во Франции.

«Цель состоит в том, чтобы снизить вредные выбросы без снижения производства», — говорит один из сотрудников президентского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Elabe, 68% жителей Франции согласились ездить по автомагистралям со скоростью 110 км/ч вместо 130 км/ч, чтобы бороться с глобальным потеплением.