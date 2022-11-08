Москва, 8 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп может выступить с речью, в которой расскажет о том, как республиканцы возьмут власть в свои руки. Такое предположение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 8 ноября сделал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя сообщение о том, что Трамп пообещал выступить с «важным заявлением» 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Безусловно, Трамп озвучит те действия, которые начнут предпринимать республиканцы в случае своей победы с 3 января, так как именно тогда новый созыв Сената Конгресса США получит полномочия по реализации своей законодательной функции. Трамп в целях безопасности не будет говорить о том, что планирует улучшать отношения с Россией, иначе его обвинят в связях с Москвой, скажут, что Россия вмешалась в выборы США, и будут настаивать на аннулировании выборов в США», — считает комментатор.

«Трамп скажет, что будут сделаны шаги по уничтожению всей системы, которая была создана демократами и направлена на выдавливание республиканцев из органов власти. Будут разогнаны все комитеты, будут возбуждены уголовные дела в отношении Хантера Байдена и, не исключено, в отношении самого [главы Белого дома] Джо Байдена. Будут нанесены те удары, которые, по мнению Трампа, помогут не только понизить рейтинг демократов, но и обеспечить победу самому Трампу на предстоящих президентских выборах в США. О России не будет сказано ни слова, а о том, как республиканцы будут громить демократов, будет сказано многое», — предположил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время палата представителей и Сенат Конгресса США контролируются демократами. В верхней палате представители партий имеют одинаковое количество мандатов, однако там председательствует вице-президент. Таким образом, решающий голос в Сенате остается за демократами.

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