Донецк, 8 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. При обстреле киевскими нацистами Ленинского района Донецка пострадала одна мирная жительница. Об этом 8 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

«В результате обстрела Ленинского района после прямого попадания в частный дом получила контузию женщина 1951 года рождения. Госпитализирована в больницу №6», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Ясиноватая в ДНР.