Иркутск, 8 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В зону проведения специальной военной операции из Иркутска отправили две фуры с гуманитарной помощью, общий вес которой составляет 40 тонн, сообщает 8 ноября телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Гуманитарная помощь ЛНР из Приангарья

Известно, что речь идет о посылках для воспитанников Луганского детского дома, которые содержат теплые вещи, канцелярию и гигиенические принадлежности. Также собрано и передано обмундирование для мобилизованных из Иркутской области.

Помимо этого Приангарье прислало продукты длительного хранения, товары для детей, теплые вещи, книги для библиотек, а также средства индивидуальной защиты — бронежилеты — для участников спасательных формирований города Кировска Луганской Народной Республики.

«Сбор гуманитарной помощи — это системная работа, которую поддерживают жители Иркутской области, власть, общество, коммерческие структуры и общественные организации. Я уверен, что это помощь искренняя, от души и благодарю всех, кому не безразлична ситуация, кто словом и делом показывает, что мы вместе выполняем главную задачу для защиты нашей Родины и людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР, были подписаны в начале августа 2022 года, в ходе рабочего визита губернатора Приангарья Игоря Кобзева на Донбасс.

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