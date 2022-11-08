Анкара, 8 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Препятствия для экспорта российских зерна и удобрений полностью не устранены. Об этом 8 ноября заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Mohammad Hassanzadeh Мевлют Чавушоглу

«Препятствия для экспорта российских зерна и удобрений не были полностью устранены. Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы координируем работу», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш работает над этим вопросом и ведёт переговоры об устранении препятствий для экспорта российской продукции.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ООН пообещала снятие ограничений на вывоз российского продовольствия в рамках зерновой сделки.