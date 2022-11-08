Киев, , 23:06 — REGNUM Условия главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, при которых он возобновит переговорный процесс с Российской Федерацией, вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — заявил Зеленский.

«Таких нариков, как Зелька, надо в психушку сажать, а не на президентское кресло», — считает Лев М.

Многие пользователи оказались изумлены тому, насколько далеки представления Зеленского от действительности, от того, в каком положении он сейчас реально находится, и куда завёл свой народ.

«И что это за условия такие? Он ждёт, что Путин капитулирует? Ну, реально ведь — наркоман!» — отметила Василиса П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия долгие месяцы пытается вынудить киевское руководство сесть за стол переговоров, чтобы жители с территории бывшей УССР, находящиеся в составе ВСУ, перестали массово гибнуть в бессмысленных и бесперспективных попытках наступления на российские позиции.

«В смысле? Путин должен пообещать, что больше так не будет, и извиниться перед этой Зелибобой? Серьёзно?!» — удивляется Иван И.

«Интересные условия у Зеленского. Территории России он захотел! Не будет такого!» — уверена Мария Н.

Часть людей отметила, что, помимо прочего, Зеленский обращается к Уставу ООН, который он сам нарушает чуть ли не каждый день, осуществляя бомбардировки мирного населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации.

«Зеленский начал про какое-то уважение к уставу ООН говорить? Да вы что?! А ничего, что именно Зелька, отдавая приказы обстреливать ЛДНР, устав ООН и игнорировал?» — спрашивает Макарий М.

Ряд пользователей посоветовал Зеленскому как можно скорее покинуть территорию бывшей УССР, причём как можно дальше, ведь за ним уже «следует смерть».

«Какие условия, Зеля? Беги быстрее, хоть на Луну, а то тебе всё равно жить не дадут, когда всё закончится. Сгинешь, как последняя собака», — предрекает Денис Л.

«Помниться, Бандера тоже себя до последнего уверенно показывал, пока ему в лицо не выстрелили. Так что пускай Зеленский какие угодно условия называет, ему всё равно не суждено долго топтать эту Землю», — уверен Василий Т.

«Видимо, в бункере Зеленского всё ещё горит свет. Пора это исправлять», — считает Никита У.

Нашлись и те, кто уверен, что переговоры с нацистами ничего хорошего Российской Федерации не дадут. Поэтому граждане призывают отложить иллюзии в сторону и сконцентрироваться непосредственно на военной Победе над врагом человечества.

«Мне кажется, что Зеленский только раздухаряется всё больше, когда в России заходит речь о переговорах. Это никоим образом не помогает парням на передовой. Нацисты думают, что мы показываем слабину и постоянно проверяют нас на прочность. Пора уже сказать нет разговорам с нацистами», — считает Валентина С.

Напомним, 8 ноября Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение, в котором назвал условия для начала переговорного процесса между Москвой и Киевом.