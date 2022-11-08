Саратов, , 14:19 — REGNUM В 2022 году сезон навигации в Саратовской области заканчивается с 28 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин.

Волга Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

«Установить срок закрытия навигации для плавания на маломерных судах в Саратовской области 28 ноября 2022 года», — говорится в документе.

С указанной даты владельцам баз-стоянок маломерных судов запрещено выпускать суда на акваторию. Для самих владельцев маломерных судов их эксплуатация после закрытия навигации сопряжена со смертельным риском.

Напомним, весной 2022 года в Саратовской области из-за активного таяния снега навигация для маломерных судов открыли раньше планируемых сроков на три дня.

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