Санкт-Петербург, 8 ноября 2022, 14:15 — REGNUM Выплаты на содержание собак-поводырей могут назначить в Санкт-Петербурге инвалидам по зрению. Об этом 8 ноября сообщил депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок в своём телеграм-канале.

Собака поводырь для незрачего человека
Собака поводырь для незрачего человека
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Депутаты подготовили законодательную инициативу по введению социальных выплат инвалидам из регионального бюджета. Проект внесли на рассмотрение. Авторы документа отмечают, что инвалиды по зрению раз в год получают аналогичную выплату из федерального бюджета. Однако эти средства не могут покрыть расходов на содержание собак и ветеринарное обслуживание животных.

Сумма такой компенсации на 2022 год составляет чуть более 28 тыс. рублей. Депутаты отмечают, что в среднем в месяц только на корм собаке уходит более 80 тыс. рублей. В связи с этим проектом предлагается ввести выплату в таком же размере, что и федеральная компенсация.

«Если закон будет принят, то новая мера поддержки заработает с 1 января 2024 года, а наша региональная доплата составит около 34,5 тысяч рублей. Такой же размер прогнозируется на 2024 год и для федеральной выплаты», — заключил Денис Четырбок.