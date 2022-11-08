Омск, , 14:11 — REGNUM В центре расположения мобилизованных граждан на территории Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения в минувшие выходные (4-6 ноября) организовали спортивные мероприятия. Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе минспорта Омской области, все желающие могли испытать себя в нормативах комплекса ГТО, поучаствовать в блиц-турнирах по волейболу и мини-футболу, соревнованиях по боксу и армейскому рукопашному бою. Большим интересом у мобилизованных пользовалась площадка ГТО.

Омские мобилизованные показали свою спортивную подготовку Пресс-служба минспорта Омской области

«Особый интерес вызвал центр выполнения нормативов ГТО, очень много мобилизованных стремятся выполнить испытания на золотой знак», — отметил первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.

На площадке ГТО для мобилизованных в специально установленной палатке подготовили сектора для пяти упражнений. Резервисты могли показать свои силы в рывке гири (или отжимании), прыжках в длину с места, наклонах вперёд на гимнастической скамье, поднятии туловища из положения лёжа. За техникой выполнения упражнений следили специалисты и судьи регионального центра тестирования. Также они готовы были принять нормативы по метанию снаряда, челночному бегу и бегу на 30 м.

«В моей VIII ступени у меня уже есть золотой знак. Когда перейду в следующую ступень, смогу получить ещё один знак», — рассказал мобилизованный Олег N. «Если я всю жизнь спортом занимаюсь, то интересно и здесь себя попробовать», — добавил он.

Мобилизованные участвовали в спортивных мероприятиях с большим удовольствием. Благодаря им они смогли получить психологическую разгрузку, рассказали в министерстве.

«У моих детей уже по несколько знаков ГТО есть, мне тоже хочется получить», — отметил мобилизованный Николай N. Он считает, что «ГТО помогает воспитывать себя, держать в хорошей форме».

Активным участникам вручили грамоты и специальные призы — футболки с символикой ГТО.

«Уверен, что все наши ребята должны быть физически крепкими и потому выполнить нормативы на золотой знак отличия не составит труда», — прокомментировал командир роты мобилизованных Дмитрий N.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области мобилизованные при встрече с губернатором Романом Бусаргиным интересовались организацией обучения на полигонах, кредитными каникулами и мерами поддержки. Среди вопросов было и необычное обращение.

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