Кызыл, 8 ноября 2022, 14:18 — REGNUM В Туве в возрасте 97 лет скончался участник Великой Отечественной войны Владимир Мухин. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Мухин
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Мухин
Телеграм-канал Владислава Ховалыга

Владимир Мухин родился 7 июля 1925 года в Ленинграде, был призван в Красную армию в 17 лет. Воевал на Степном фронте, на втором и третьем Украинском фронтах, прошёл Югославию, Венгрию, Румынию.

«13 января 1945 года под Балатоном получил тяжелое ранение в ногу и попал в госпиталь, где встретил Великую Победу. Кавалер ордена «Отечественной войны» I степени, ордена «Красная звезда», награжден другими отличительными знаками», — отметил глава региона.

После войны Владимир Мухин переехал в тувинский город Туран, где работал в сфере строительства. Здесь же состоятся проводы героя в последний путь.

«Всё меньше и меньше остаётся их, свидетелей тех исторических событий, и каждая очередная потеря даётся всё больнее. Уходит поколение, а вместе с ним — целая эпоха. Память о Владимире Николаевиче Мухине, и безмерная благодарность за его ратный подвиг и честную мирную трудовую жизнь навсегда останутся в наших сердцах!» — заключил Владислав Ховалыг.