Кызыл, 8 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Туве в возрасте 97 лет скончался участник Великой Отечественной войны Владимир Мухин. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владислава Ховалыга Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Мухин

«13 января 1945 года под Балатоном получил тяжелое ранение в ногу и попал в госпиталь, где встретил Великую Победу. Кавалер ордена «Отечественной войны» I степени, ордена «Красная звезда», награжден другими отличительными знаками», — отметил глава региона.

После войны Владимир Мухин переехал в тувинский город Туран, где работал в сфере строительства. Здесь же состоятся проводы героя в последний путь.

«Всё меньше и меньше остаётся их, свидетелей тех исторических событий, и каждая очередная потеря даётся всё больнее. Уходит поколение, а вместе с ним — целая эпоха. Память о Владимире Николаевиче Мухине, и безмерная благодарность за его ратный подвиг и честную мирную трудовую жизнь навсегда останутся в наших сердцах!» — заключил Владислав Ховалыг.