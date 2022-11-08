Уфа, 8 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Производство сахара увеличили в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Сообщается, что на двух сахарных заводах региона приняли 864,5 тысяч тонн сахарной свёклы, 570,1 тысяч тонн из которых уже переработали.

Отмечается, что, согласно данным на 8 ноября, заводы в республике произвели 88 тысяч тонн сахара, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, что в Башкирии накопали свыше 1,3 млн тонн сладких корнеплодов.

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