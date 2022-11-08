Калуга, , 14:11 — REGNUM Около 54 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства находятся на территории Калужской области на данный момент. Наибольшую долю мигрантов (97%) составляют граждане СНГ, в подавляющем большинстве — приезжие из Таджикистана. В 2022 году в регионе пресечено более семи тысяч административных правонарушений и тысячи преступлений в сфере незаконной миграции. Об этом 7 ноября заявила в докладе на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елена Аксенова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Калужскими «миграционщиками» за пределы страны с начала года депортировано 77 лиц. В органы безопасности направлено 799 представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, принято 606 решений о сокращении срока их пребывания. В 2022 году иностранным гражданам оформлено 636 разрешений на работу. В рамках принятия ограничительных мер к иностранным гражданам в отчетном периоде аннулировано 875 ранее выданных разрешительных документов, в том числе 74 разрешения на временное проживание, 22 вида на жительство и 779 патентов.

«Мы уже пошли на серьезные изменения в миграционной сфере: установили запрет на работу мигрантов в ряде сфер экономики, пресекаем использование подложных документов для получения трудовых патентов, противодействуем фиктивным бракам и незаконной постановке на миграционный учет. Результаты, которые мы фиксируем, подтверждают своевременность этих шагов. В итоге в области наблюдается положительная динамика в сфере миграционной обстановки. Количество выданных трудовых патентов уменьшилось в два раза с начала года. В области выдано на 26% меньше трудовых патентов, чем в 2021 году. Следует выдавать патенты с учётом экономической ситуации, отдавая предпочтение квалифицированным работникам и тем, кто готов занять не востребованные среди калужан вакансии. Важно, чтобы приезжали люди квалифицированные и на места, которые не можем мы заполнить своими специалистами и жителями региона. Чтобы конкуренции в этой части не возникало, и экономика при этом не страдала, а мы имели возможность наращивать наш экономический потенциал, используя квалифицированную силу, — отметил на заседании губернатор Владислав Шапша.

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