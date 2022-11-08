Калуга, 8 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Около 54 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства находятся на территории Калужской области на данный момент. Наибольшую долю мигрантов (97%) составляют граждане СНГ, в подавляющем большинстве — приезжие из Таджикистана. В 2022 году в регионе пресечено более семи тысяч административных правонарушений и тысячи преступлений в сфере незаконной миграции. Об этом 7 ноября заявила в докладе на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елена Аксенова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Калужскими «миграционщиками» за пределы страны с начала года депортировано 77 лиц. В органы безопасности направлено 799 представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, принято 606 решений о сокращении срока их пребывания. В 2022 году иностранным гражданам оформлено 636 разрешений на работу. В рамках принятия ограничительных мер к иностранным гражданам в отчетном периоде аннулировано 875 ранее выданных разрешительных документов, в том числе 74 разрешения на временное проживание, 22 вида на жительство и 779 патентов.

«Мы уже пошли на серьезные изменения в миграционной сфере: установили запрет на работу мигрантов в ряде сфер экономики, пресекаем использование подложных документов для получения трудовых патентов, противодействуем фиктивным бракам и незаконной постановке на миграционный учет. Результаты, которые мы фиксируем, подтверждают своевременность этих шагов. В итоге в области наблюдается положительная динамика в сфере миграционной обстановки. Количество выданных трудовых патентов уменьшилось в два раза с начала года. В области выдано на 26% меньше трудовых патентов, чем в 2021 году. Следует выдавать патенты с учётом экономической ситуации, отдавая предпочтение квалифицированным работникам и тем, кто готов занять не востребованные среди калужан вакансии. Важно, чтобы приезжали люди квалифицированные и на места, которые не можем мы заполнить своими специалистами и жителями региона. Чтобы конкуренции в этой части не возникало, и экономика при этом не страдала, а мы имели возможность наращивать наш экономический потенциал, используя квалифицированную силу, — отметил на заседании губернатор Владислав Шапша.