В Калужской области пресечена тысяча преступлений в сфере миграции
Калуга, 8 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Около 54 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства находятся на территории Калужской области на данный момент. Наибольшую долю мигрантов (97%) составляют граждане СНГ, в подавляющем большинстве — приезжие из Таджикистана. В 2022 году в регионе пресечено более семи тысяч административных правонарушений и тысячи преступлений в сфере незаконной миграции. Об этом 7 ноября заявила в докладе на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елена Аксенова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Калужскими «миграционщиками» за пределы страны с начала года депортировано 77 лиц. В органы безопасности направлено 799 представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, принято 606 решений о сокращении срока их пребывания. В 2022 году иностранным гражданам оформлено 636 разрешений на работу. В рамках принятия ограничительных мер к иностранным гражданам в отчетном периоде аннулировано 875 ранее выданных разрешительных документов, в том числе 74 разрешения на временное проживание, 22 вида на жительство и 779 патентов.