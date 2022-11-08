Тбилиси, 8 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могут подтвердиться десятки различных заболеваний, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

По его словам, речь идёт о предполагаемых диагнозах, окончательно не получивших медицинское подтверждение.

«У нас есть подозрения, и ведется работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулёз и еще 34 болезни», — приводит слова защитника РИА Новости.

Сейчас Саакашвили проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. По информации правозащитников, экс-президент похудел на 20 килограммов.