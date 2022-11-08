Херсон, 8 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. На данный момент на линии фронта в Херсонской области наблюдается стабильная ситуация. Об этом 8 ноября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Линия фронта на утро 08.11.2022 без изменений, несмотря на попытки укровермахта прощупывать линию обороны», — написал он в своём сообщении.

Также Стремоусов уточнил, что в городе продолжается подготовка к отопительному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал, что после теракта на линиях электропередачи, который произошёл 6 ноября, в Херсоне были восстановлены электроснабжение и связь