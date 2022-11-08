Воронеж, 8 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Семьи жителей Воронежской области, попавших под частичную мобилизацию, получат дополнительную помощь от властей. Коснется она не всех, а лишь тех, кто относится к категории малоимущих. Об этом 8 ноября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Принял решение о еще одной мере поддержки семей воронежских мобилизованных. Она коснется тех, кто считается малоимущими: разово выплатим величину прожиточного минимума на каждого члена семьи», — написал в соцсетях губернатор.

Сейчас постановление проходит внутреннюю экспертизу. О порядке оказания помощи, уточнил Гусев, позже сообщат органы соцзащиты.

Отметим, что накануне, 6 ноября, губернатор Гусев провёл встречу с родными воронежских мобилизованных, ранее выступивших с обращением к главе региона в соцсетях.