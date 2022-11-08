Москва, 8 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, который позволяет детям, живущим вместе в семье опекунов, ходить в одну школу или детский сад, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства — помочь таким семьям, создать благоприятные условия, избавить от лишних забот», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, дети, находящиеся под опекой в одной семье, получат право на зачисление в одну и ту же школу или детский сад. В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места, отметил Володин.

Сейчас такое право — ходить в одну школу или детский сад — есть только у братьев и сестер.