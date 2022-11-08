Москва, 8 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В III квартале 2022 года в Россию приезжали 65,9 тыс. иностранных туристов, что почти в два раза меньше, чем в ковидный период 2021 года и в 35 раз меньше, чем в III квартале 2019 года (4,3 млн визитов), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Пограничную службу ФСБ.

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На первом месте по въездному турпотоку по итогам девяти месяцев 2022 года оказалась Германия — из этой страны в Россию было совершено 18,3 тыс. визитов с туристическими целями, на втором месте Турция — 15,8 тыс. визитов, на третьем — из Ирана 12 тыс. визитов.

Далее следуют Куба (10,1 тыс.), Казахстан (8,5 тыс.), Узбекистан (6,6 тыс.), Индия (5,3 тыс.), США (4,6 тыс.), Армения (4,4 тыс.), Израиль (3,7 тыс.), Сербия (3,6 тыс.), ОАЭ (3,6 тыс.), Киргизия (3,6 тыс.), Латвия (3,1 тыс.), Южная Корея (3,1 тыс.), Азербайджан (3 тыс. визитов).

Всего за июль–сентябрь 2022 года Россию посетили 10,2 млн иностранцев со всеми целями визитов (не только туризм). За три квартала 2019 года — 25,7 млн иностранцев, за тот же период 2021 года — 8,8 млн иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические поездки по России становятся все более востребованными у граждан.

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