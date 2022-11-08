Магас, , 14:07 — REGNUM В Ингушетии в 2022 году планируется обеспечить жильем 40 детей-сирот. Именно на такое количество размещены заявки на сайте госзакупок. Однако при решении вопроса предоставления жилья этой категории граждан имеются проблемы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила вице-премьер, министр образования и науки региона Эсет Бокова.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, установленная Минстроем РФ стоимость квадратного метра жилья для покупок квартир детям-сиротам составляет 32,4 тыс. рублей. При этом необходимо учесть нормативы на социальное жилье — не менее 33 кв. м. Как выяснилось, квартиры такой категории на первичном и вторичном рынках жилых помещений в Ингушетии отсутствуют.

Как отметила Бокова, работа по подбору подходящих квартир ведется активно, на сайте госзакупок четыре раза в течение года размещались заявки на покупку 40 однокомнатных квартир, удовлетворяющих данным условиям. Министр также пообещала закрыть этот вопрос до конца текущего года.

К этому же призвал и премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин. Он поручил руководству муниципалитетов постараться найти в населенных пунктах подходящее жилье в ближайшее время.

Между тем число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье, составляет 1199 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, в феврале 2022 года власти Ингушетии пообещали до 2025 года полностью закрыть вопрос обеспечения жильем детей-сирот, включенных в списки до 1 января 2020 года, направив на эти цели более 1 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии к 2025 году обеспечат жильем более тысячи детей-сирот