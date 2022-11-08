Луганск, , 14:37 — REGNUM На территории мемориального комплекса «Не забудем, не простим», который находится на окраине Луганска, были захоронены тела 15 человек, погибших в результате преступных действий ВСУ. Об этом 8 ноября в своём телеграм-канале написал врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«Сегодня на мемориальном комплексе «Не забудем, не простим!» предали земле тела 15 наших земляков с освобождённых территорий, погибших в результате преступных действий ВФУ. Имена, к сожалению, остаются неизвестны», — написал Пасечник.

Врио главы ЛНР подчеркнул, что Луганщина никогда не простит эти страшные преступления против мирного населения и к суду будет привлечён каждый нацист.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2022 года на территории мемориального комплекса «Не забудем, не простим» были захоронены останки более чем 30 человек, погибших в результате пожара в захваченном киевскими боевиками доме престарелых и инвалидов в посёлке Старая Краснянка около Кременной. ВСУ использовали подопечных интерната в качестве живого щита и не давали им уйти с его территории, а затем оборудовали в доме престарелых огневые точки.

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