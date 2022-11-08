Москва, 8 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий обязанности атамана всероссийского казачьего общества и претендента на эту должность, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вводится обязанность представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для кандидатов на должность атамана всероссийского казачьего общества, устанавливается обязанность по размещению в интернете таких сведений, представленных атаманом всероссийского казачьего общества и атаманами войсковых казачьих обществ.

Непредставление гражданином, претендующим на замещение должности атамана всероссийского казачьего общества, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа во внесении президенту России представления о назначении указанного гражданина на должность атамана всероссийского казачьего общества или отказа в назначении его на должность атамана всероссийского казачьего общества, следует из документа.

Закон направлен на борьбу с коррупцией.