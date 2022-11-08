Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко раскритиковал очистку дорог в Южно-Сахалинске и потребовал привести эту процедуру к единому стандарту, вне зависимости от принадлежности участков муниципалитету или региону. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в правительстве области.

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На качестве уборки дорог сказались разные стандарты — муниципальные участки убирались по одним, а областные — по другим.

«Это недопустимо. Необходимо немедленно исправить документацию и начать работать по-новому. Везде должно быть одинаково чисто», — сказал Лимаренко.

Министр транспорта островного региона Валерий Спиченко пообещал внести изменения в стандарт до конца недели, а усилить работу по очистке дорог — уже сейчас.

Также на особый контроль взяты участки дорог около строительных объектов, на которые выносится грязь большегрузами. Планируется выделить дополнительную технику для их уборки, а на стройках будут мыть колёса автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для зимнего содержания дорог подготовлено свыше 600 единиц техники, в том числе переоборудовано 200 машин.