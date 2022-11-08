Иркутск, 8 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. С начала 2022 года индекс промышленного производства в Иркутской области, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составил 104,1%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Добывающие предприятия увеличили объем на 4,4%, в том числе добычу гранита, песчаника и прочего камня — в 1,5 раза, угля — на 6,1%, сырой нефти и природного газа – на 4,9%, металлических руд – на 1,3%. Но почти вдвое сократилась добыча гравия, а песка и камня дробленного – на 13-29%.

Индекс обрабатывающих производств составил 102,2%. При этом заметно вырос выпуск отдельных видов продукции: лекарственных средств и медицинских материалов, напитков безалкогольных, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 31-35%, постельного белья — на 66%, прочих готовых изделий – в 2,2 раза, упаковочных изделий из пластика – почти втрое, смесей строительных и конструкций фундаментов сборных железобетонных – в 3-4 раза.

В то же время значительное снижение наблюдается в производстве электрического оборудования — на 38%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 31%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 23%.

Резко снизилось производство отдельных видов продукции: фанеры — на 44%, гранул топливных и щепы технологической — на 33-39%, масел нефтяных смазочных – на 35%, масла сливочного, сыра – на 34%, мебели для спальни: шкафов, тумб и кроватей – на 26-43%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 106,1%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений — 94,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за восемь месяцев 2022 года индекс промышленного производства по сравнению с январём-августом 2021 года составил 104,3%.

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