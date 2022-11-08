Кишинёв, 8 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Вина в том, что в Молдавии разразился энергетический кризис, полностью лежит на действующем руководстве страны. Об этом 8 ноября сообщил на телеканале TV8 депутат парламента республики от Блока коммунистов и социалистов Гайк Вартанян.

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Он отметил, что представители властей постоянно заявляют, что проблемы в Молдавии начались из-за вооружённого конфликта на территории б. УССР, но всё началось еще в октябре 2021 года, когда был подписан новый контракт на поставку газа, предписывающей молдавской стороне ряд обязательств.

«Среди них — аудит долга «МолдоваГаз» перед Газпромом до мая 2022 года. Его молдавские власти не выполнили, и более того, намеренно затягивают его процесс. Сегодня власти говорят, что до весны следующего года аудита не будет. Складывается такое впечатление, что главная цель — спровоцировать Газпром к отключению Молдовы от поставок газа из-за неисполнения обязательств», — сказал Вартанян.

Депутат также заявил, что власти Молдавии, выполняя «геополитический заказ», ведут своих граждан к «гуманитарной катастрофе». Он также отметил, что республику делают зависимой от иностранных грантов. Вартанян подчеркнул, что «заграница» в какой-то момент может прекратить помогать.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, а в октябре снизилась до $1031, в связи с переходом на «зимнюю» формулу расчёта. В ноябре ожидается, что за кубометр газа Молдавия будет платить около $700. Тариф в республике оставили такой же, какой приняли в сентябре 29 леев (92 рубля) за куб.