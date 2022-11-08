Казань, 8 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Татарии синоптики прогнозируют облачную погоду с заметным потеплением. В ближайшие дни, 9–10 ноября, ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Временами идёт дождь

Так, 9 ноября температура воздуха ночью составит — 3…+2 °С, днем потеплеет до +5 °С. Ветер юго-западный умеренный. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

10 ноября столбики термометров ночью не поднимутся выше +4 градусов, днем ожидается около +7 °С. В темное время суток возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем пройдет дождь.

Среднесуточные температуры воздуха в этот период превысят климатическую норму на 3-4 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Чувашии установившаяся ноябрьская погода соответствует климатической норме, но в ближайшее время ожидается мокрый снег, а затем — дожди.

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