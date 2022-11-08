Москва, 8 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о создании учебно-производственных комплексов в техникумах и колледжах, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы понимаем, что сегодня все предприятия нуждаются в сотрудниках, которые придут и уже начнут работать. Поэтому учебно-производственные комплексы, конечно же, выполнят функцию тех специалистов, мастеров, которые подготовят молодых ребят к трудовой деятельности», — сказала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Предусматривается создание образовательными организациями учебно-производственных комплексов для организации практической подготовки обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, а также для предоставления временной работы, производства товаров, выполнения работ и оказания услуг с использованием материально-технической базы таких организаций по профилю реализуемых ими образовательных программ.