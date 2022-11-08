Бухарест, 8 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии объявило о начале проведения масштабных учений военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом 8 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

AF.mil Истребитель F-16

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней истребители F-16 Fighting Falcon будут выполнять тренировочные полёты на малых высотах в юго-восточных регионах Румынии.

«Мероприятия проводятся в соответствии с планом летной подготовки личного состава ВВС с целью поддержания общей боеспособности румынской армии», — говорится в заявлении военного ведомства.

В этой связи представители минобороны Румынии призвали местное население «не поддаваться панике и проявить максимальное понимание заданий летчиков».

Напомним, ранее румынский кабмин объявил о реализации программы модернизации военного авиапарка страны. Предполагается, что в 2023-м — 2024-м году Бухарест закупит у Норвегии и США партию современных истребителей.