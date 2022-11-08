Иркутск, 8 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2022 года общий объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в Иркутской области, увечился по сравнению с прошлым годом на 11,3% и составил 239 млрд рублей, в расчете на душу населения — 101,3 тыс. рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

Сдано в эксплуатацию 20 нефтяных скважин, 298 км линий электропередач различного напряжения, 10 км автодорог с твердым покрытием, трансформаторные понизительные подстанции, торгово-офисные центры и другие объекты.

В январе–сентябре общая площадь введенного жилья составила 981,8 тыс. кв. м, на 11,6% больше, чем год назад за это же время. «Всего в текущем году планируется сдать не менее одного миллиона 115 тысяч квадратных метров жилья», — сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на отчетном собрании Союза строителей региона. Судя по динамике жилищного строительства, по завершении года этот рубеж будет успешно преодолен.

В расчете на 1000 жителей введено 416 кв. метров, за аналогичный период предыдущего года — 370. Три четверти жилья построено населением за счет собственных и привлеченных средств.

Заметно активизировалось жилищное строительство в сельской местности (рост на 16,6%), на село приходится 55% введенного в Приангарье жилья.

Из общего числа построенных квартир каждая седьмая находится на садовых участках. Строительство в черте садоводств в сравнении с январем-сентябрем прошлого года выросло на 42%.

Активней всех муниципалитетов строит жилье Иркутский район, он стабильно занимает 1 место в регионе. За январь–сентябрь 2022 года здесь введено 4196 квартир общей площадью 483,2 тыс. кв. метров, в расчете на 1000 жителей приходится более трех тысяч кв. метров, что в 8 раз превышает областной уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в январе–июле 2021 года составил 137,9 млрд. рублей млрд. рублей.

Читайте также: Строительная отрасль Приангарья демонстрирует существенный рост