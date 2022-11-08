Вашингтон, 8 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Миллиардер Джордж Сорос стал главным индивидуальным политическим спонсором США за период с 2021 по 2022 год, следует из данных неправительственной организации OpenSecrets.

World Economic Forum Джордж Сорос

За последний год Сорос, согласно данным организации, пожертвовал Демократической партии128 475 971 доллар, из которых более 126 млн долларов — внешние деньги. При этом Республиканской партии миллиардер не пожертвовал ничего.

На втором месте среди политических спонсоров оказался миллиардер Ричард Уилейн, он пожертвовал свыше 80 млн долларов Республиканской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс.