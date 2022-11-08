Архангельск, 8 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Архангельской области за две недели ликвидировали более 60 лесных свалок. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщает региональный минлеспром.

Dhscommtech Свалка

По данным ведомства, от нелегально оставленного мусора освобождены лесные участки в Каргопольском, Архангельском, Шенкурском и Верхнетоемском лесничествах.

«В плане этого года — более 80 лесных свалок, которые должны ликвидировать лесничества области, а также арендаторы лесных участков», — отметил министр природных ресурсов и ЛПК региона Игорь Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу 2022 года в Архангельской области насчитывалось более 700 незаконных лесных свалок.