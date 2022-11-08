Киев, 8 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Вашингтон попытается «по полной раскрутить маховик войны» на территории б. УССР в переходный период сразу после своих выборов, которые Демократическая партия, вероятно, проиграет, написал 8 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Стоит предполагать, что именно в этот период Киев получит от США значительные объёмы военной помощи и что на территорию б. УССР будут заброшены наемники, кроме того, будет дано указание начать эскалацию сразу на нескольких направлениях, в том числе на херсонском и донецком, отметил военкор.

«Им нужно, чтоб всё заполыхало, чтобы в случае отказа республиканцев оказывать помощь [Киеву] обвинить их в проигрыше нацистов и снять с себя все обвинения в поддержке режима, с формулировкой «мы всё делали правильно, и если бы мы остались, мы бы на этом направлении победили». Таким образом они снимут с себя всю ответственность за потраченные [деньги] налогоплательщиков», — считает Руденко.

Как сообщалось ранее, ряд представителей республиканцев накануне выборов в США заявили, что в случае их победы объемы финансовой поддержки Киева будут значительно снижены, а средства будут перенаправлены на решение внутриамериканских проблем.