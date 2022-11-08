Лондон, 8 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Британии продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, причиной стал рост цен на энергоресурсы и затрат на оплату труда. Об этом 8 ноября пишет газета Evening Standard со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar.

Picserver.org Инфляция

Отмечается, что показатель продуктовой инфляции стал самым высоким с 2008 года, когда компания начала отслеживать изменения цен на продукты.

В связи с этим средний годовой счёт на продукты в стране вырастет на £682, т.е. потребители столкнутся с ростом их годового продуктового счета на эту сумму, если продолжат покупать те же товары.

«Более четверти всех британских домохозяйств говорят, что испытывают финансовые трудности. Этот показатель вдвое больше, чем в ноябре 2021 года», — сказал глава отдела розничной торговли и потребительского поведения Kantar Фрейзер Маккевитт.

Согласно опубликованным в октябре данным британского бюро национальной статистики, сильнее всего по сравнению с 2021 годом подорожали молоко (на 34,5%), масло (27,9%), яйца (23,2%) и сыр (21,6%).

Из-за этого всё больше британцев выбирают недорогие супермаркеты, в том числе немецкие сети Aldi и Lidl, объёмы продаж которых выросли на 22,7% и 21,5% соответственно по сравнению с прошлым годом.