Ясиноватая, ДНР, 8 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что считает, что договариваться с Западом по Киеву нельзя.