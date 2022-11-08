Иркутская область, 8 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В селе Бажир Заларинского района открыли новое здание основной общеобразовательной школы на 154 ученика, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области. Объект возведен по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Новая школа состоит из двух учебных корпусов с 15 учебными кабинетами, блока для столовой и актового зала, одноэтажного спортзала и отдельного блока для групп продленного дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Перед зданием оборудовали физкультурно-спортивную зону. Так как школа реализует программы агробизнес-образования здесь предусмотрели учебно-опытные площадки для выращивания полевых и овощных культур, плодового сада и питомника. Сегодня для ребят провели первый классный час «Разговоры о важном».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2022 года в Иркутской области открылись четыре новые школы. Торжественные линейки состоялись в новом здании начальной школы №14 с углубленным изучением отдельных предметов в Иркутске и в школе на 725 мест в селе Баяндай. Праздничные мероприятия по случаю открытия школ состоялись сегодня еще в двух муниципалитетах области — в деревне Грановщине Иркутского района и в Бирюсинске.

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