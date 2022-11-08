Черноземельский район, Калмыкия, 8 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Калмыкии прокуратура требует восстановить газоснабжение жилых домов, отключённых от голубого топлива в период отопительного сезона. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском надзорном ведомстве 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В прокуратуру Черноземельского района обратились местные жители. В ходе проведённой проверки выяснилось, что вопреки требованиям федерального законодательства АО «Газпром газораспределение Элиста» из-за долгов населения приостановило газоснабжение двух жилых домов, не имеющих иных источников тепла.

Руководству газоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений.

Однако, предупреждает прокуратура, по окончании отопительного сезона в домах должников вновь может быть отключён газ.