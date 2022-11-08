Манагуа , 8 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Политическое формирование «Объединенный альянс — Никарагуа торжествует» (Alianza Unida Nicaragua Triunfa), возглавляемое Сандинистским фронтом национального освобождения, получило для своих представителей посты глав субъектов в 153 муниципалитетах после местных выборов, состоявшихся 6 ноября. Об этом свидетельствует предварительный отчёт Высшего избирательного совета страны, пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

По данным избирательного совета, после подсчета 99,13% голосов, правящий альянс победил с общим по регионам результатом 73,70%, что соответствует 1 494 688 голосам.

Также сообщается, что в воскресных выборах приняли участие 15 партий, разделенных на два альянса и четыре политических формирования, а явка избирателей составила 57,09%.