Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Казаки из пяти регионов Российской Федерации — Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и Башкирии — собрались в Екатеринбурге 5 ноября для подведения итогов деятельности Оренбургского казачьего войска в 2022 году, решения важных вопросов и утверждения планов на будущее.

Фото: пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества На круге Оренбургского казачьего войска

Всего на круге было около 250 участников: делегаты от хуторов и станиц, первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко, представители казачьей молодежи, правительства Свердловской области и других государственных органов, духовенство.

Основным в повестке круга был вопрос участия казаков в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов отметил высокую активность оренбургских казаков по вступлению в добровольческие отряды для участия в СВО.

Всего с момента начала специальной военной операции в ней приняли участие около двух тысяч казаков-добровольцев Оренбургского казачьего войска из Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии. При этом 14 казаков Оренбургского казачьего войска за участие в СВО награждены государственными наградами.

Атаман также отметил, что благодаря выстроенной системе боевой подготовки (это военно-полевые сборы в воинских частях, систематические теоретические и практические занятия) казаки готовы к выполнению служебно-боевых задач, поэтому им требуется меньше времени на боевое слаживание.

Фото: пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества Участники круга Оренбургского казачьего войска

Помимо этого, проводится сбор гуманитарной помощи. Силами казаков доставляется материальная помощь на передний край. Большинство атаманов отделов и членов правления побывали в зоне боевых действий. Всего казаками войска, начиная с 24 февраля 2022 года, было собрано и отправлено более 80 тонн гуманитарной помощи, это более чем полтора грузового железнодорожного вагона, об этом также сообщил атаман Романов.

О работе с молодежью и непрерывном казачьем образовании в 2022 году рассказал заместитель войскового атамана по развитию казачьего образования, работе с молодежью и культуре Максим Канев. За последний год он отметил рост количества казачьих кадетских классов, сотрудничество казаков высшими учебными заведениями. В Свердловской области действуют студенческие центры патриотического воспитания с казачьим компонентом в Горном (УГГУ) и Лестотехническом (УГЛТУ) университетах.

Также на круге казаки проголосовали за включение в состав войска Тоболо-Исетского казачьего отдела (Курганская область), атаманом нового общества признан Дмитрий Исаев.

Кроме того, отличившиеся казаки были награждены за участие в спецоперации, сбор и сопровождение гуманитарной помощи, а также другие заслуги в 2022 году. Атаман войска отмечен медалью Всероссийского казачьего общества «За выдающийся вклад в развитие российского казачества».

В фойе перед залом собрания выступали казачьи коллективы художественной самодеятельности, для участников круга работала экспозиция «Быт казаков Урала» и планшетная выставка «Казачество на государевой службе». Каждый делегат получил «Боевой листок» буклет с информацией об участии казаков в спецоперации.