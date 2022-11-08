Томск, 8 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Томске развёрнут пункт временного размещения на 53 койки для пострадавших от пожара. Всем размещённым будет предоставлено горячее питание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Цитата из видео администрации Томска Пожар в Томске

Пожар на крыше дома по улице Кулагина начался днём 8 ноября. К настоящему времени возгорание потушено, идёт пролив водой.

«Дом отключен от всех коммуникаций — электричества, воды, отопления, ночевать в нем нельзя. Администрация при содействии УМВД организует круглосуточную охрану здания, чтобы избежать случаев мародерства», — отметили в мэрии.

Сотрудники администрации Советского района составляют списки пострадавших для оказания необходимой помощи. Для оперативного оповещения будет создана группа в мессенджере.