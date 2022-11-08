Скадовск, Херсонская область, 8 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Херсонские полицейские изъяли музейные экспонаты с запрещённой нацистской символикой в одном из частных домовладений. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

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Полицейские получили оперативную информация и в ходе её отработки провели осмотр домовладения в селе Красное Скадовского муниципального округа. Хозяином дома оказался местный житель 1957 года рождения.

«В ходе осмотра правоохранители выявили и изъяли музейные экспонаты и вещи с запрещенной нацистской символикой, а именно: флаг «Ультрас», немецкая фуражка с нацистской символикой, немецкая военная каска, штык-нож, журнал с монетами и журнал с марками», — сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

По данному факту полицейские проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иванове следователи возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении местного 42-летнего жителя.