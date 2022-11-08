Барнаул, 8 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. ГУ МЧС России по Алтайскому краю известило, что за последние две недели на территории региона из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей произошел 51 пожар.

МЧС Пожар в жилом доме

Так, 5 ноября по причине неправильной эксплуатации печи возгорание случилось в многоквартирном жилом доме по улице Л. Толстого в Бийске. На момент прибытия пожарных крыша деревянного дома горела открытым пламенем. Площадь пожара составила 90 кв. м.

Для тушения огня привлекались 25 человек личного состава и пять автоцистерн. Звеньями газодымозащитной службы было спасено шесть человек. Благодаря героическим усилиям пожарных никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2022 года ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о спасении людей при пожаре на улице Димитрова в Барнауле.

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