Москва, 8 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Договариваться с Западом по Киеву нельзя, убежден лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Разговаривать с западными «партнёрами» можно и, наверное, даже нужно, договариваться по [б. УССР] — нельзя ни в коем случае!» — отметил Миронов в телеграм-канале.

И дело не в том, что обманут — а они обязательно обманут, указал парламентарий.

«Допустим, даже не будет Зеленского или Байдена, но если останется анти-Россия, угроза вырастет многократно. И не только для нас. Запад породил монстра, который начинает манипулировать своими хозяевами и уже представляет опасность для всего человечества», — рассуждает он.

В целом, по его мнению, нужно решать задачи, а не уходить от них: идёт проверка на прочность, и если сегодня дать слабину, завтра нам придётся заплатить куда большую цену.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госдеп США заявил о том, что решительной военной победы в конфликте между РФ и Киевом не будет, поэтому он должен завершиться путем диалога.