Кишинёв, 8 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии собираются подать судебный иск в отношении Газпрома из-за сокращения объёмов поставок природного газа в республику. Об этом заявил на телеканале ProTV вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

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«Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться», — сказал глава ведомства.

По его словам, в Газпроме якобы не объяснили причин сокращения поставок газа. Кроме того, отметил он, молдавское правительство не может добиться прямого диалога с руководством российского предприятия.

Напомним, в октябре Газпром ограничил объёмы поставок газа в Молдавию до 5,7 млн кубометров в сутки, что на 30% меньше, чем потребность страны. В ноябре объёмы поставок сохранились на том же уровне, но это уже на 40% меньше чем обычно требуется в данном месяце из-за похолодания. Причиной стало ограничение Киевом работы газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР.