Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Застройщики Санкт-Петербурга по итогам 2022 года могут поставить исторический рекорд по объему ввода жилья — суммарный объем может составить 4,1 млн кв. метров, подсчитали 8 ноября аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Елена Молчанова ИА REGNUM Новостройки в Петербурге. Красногвардейский район

По данным компании, рынок достигнет исторического рекорда за счет завершения строительства домов в составе крупных проектов редевелопмента и проектов комплексного освоения территорий. Однако, вслед за сокращением девелоперской активности, которая наблюдается еще с 2019 года, в ближайшие годы рынок жилья Петербурга ждет постепенное уменьшение объемов ввода.

«За девять месяцев 2022 года в Северной столице было введено в эксплуатацию порядка 2,35 млн кв. м многоквартирных домов. До конца года девелоперы планируют ввести еще 1,7 млн кв. м жилья. Таким образом, суммарный объем ввода многоквартирных домов в Санкт-Петербурге по итогам 2022 года может достигнуть рекордных 4,1 млн кв. м», — подсчитали в компании.

Там отметили, что по итогам трех кварталов 2022 года традиционно большая часть ввода пришлась на проекты комфорт-класса (80%, или почти 1,9 млн кв. м). «Бизнес» и «премиум» сегменты сформировали 13% и 7%, соответственно.

Лидерами по объему ввода нового жилья стали Приморский (605,9 тыс. кв. м), Выборгский (421,4 тыс. кв. м) и Пушкинский (198,5 тыс. кв. м) районы.

После рекордного 2022 года ожидается, что объем ввода в последующие годы будет снижаться вслед за сокращением девелоперской активности в Петербурге. Так, в 2023–2024 годах показатель может скорректироваться на 10-15% по сравнению с 2022 годом.

Вместе с тем в соседней с мегаполисом Ленинградской области, по прогнозам аналитиков, ситуация на рынке недвижимости будет выглядеть по-другому. Благодаря низкой стоимости земельных участков объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в регионе в 2023–2024 годах составит порядка 1,2 млн кв. м.