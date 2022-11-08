Акша, Забайкальский край, 8 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В селе Акша к концу 2023 года появится детский сад, сообщает 7 ноября министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Вопрос о его строительстве поступил на «Прямой разговор» главе региона Александру Осипову.

Минстрой Забайкалья Строительство детского сада в Забайкалье

«В Акше сложная проблема с детским садом — его признали аварийным, дошкольное образование дети пока получают в помещении школы. Нам удалось добиться того, что на федеральном уровне одобрено строительство хорошего современного детского сада», — отметил губернатор.

Как рассказал первый заместитель министра строительства Забайкалья Илья Стремилов, проектную документацию на детский сад разработает и сам объект построит компания, с которой заключат концессионное соглашение. Садик будет трехэтажным, с пятью группами для детей, столовой, актовым и спортивными залами, благоустроенной территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о заключении контрактов на строительство трех детских садов — в мкр. Каштакском Читы, в селе Угдан Читинского района и в городе Петровске-Забайкальском.

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